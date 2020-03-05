Канада затягивает депортацию эсэсовца Оберлендера в ожидании его смерти
Канадские власти намеренно затягивают процесс депортации бывшего пособника нацистов Гельмута Оберлендера в надежде, что он сможет "спокойно умереть". Такого мнения придерживается руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.
Напомним, что Гельмут Оберлендер родился в Запорожской области в семье немецкого происхождения. После оккупации Украины немецкими войсками он был призван в Вермахт в качестве переводчика.
По версии адвоката 96-летнего мужчины, в обязанности Оберлендера входило прослушивание радиопереговоров советских солдат и посредничество в переговорах с мирным населением. По другим источникам, гражданин СССР мог участвовать в "сортировке" воспитанников Ейского детского дома, который жестоко убили, загнав в газовые камеры в 1942 году.
Сайт kp.ru писал, что перед умерщвлением ребят опрашивали, отделяя больных от здоровых, которых позже отправляли на работы в Германию.
Ответит за смерть 214 детдомовцев.Бывший эсэсовец сбежал в Канаду и прожил там долгую жизнь. Спустя годы выяснилось, что он – член эскадрона смерти, уничтожившего десятки тысяч жителей Кубани, в том числе 214 детдомовцев
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ИСТОЧНИК KP.RU