2020-03-05T10:35:38+03:00
Политика

В МИД России отреагировали на планы США испытать гиперзвуковое оружие

В ведомстве считают, что волноваться не о чем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружияСША в этом году осуществят испытательные пуски сверхзвукового оружияФото: REUTERS
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В том, что Соединенные Штаты хотят испытать гиперзвуковое оружие, нет абсолютно никаких проблем. Подобное поведение американцев - обычная реакция на отставание страны от России в сфере развития технологий, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Таким образом он прокомментировал слова заместителя руководителя программы гиперзвукового оружия минобороны США Майка Уайта о том, что Вашингтон уже в 2020 году осуществит первые испытательные пуски. Сайт kp.ru писал, что глава Пентагона Марк Эспер ранее тоже похвастался инновационными разработками.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", - цитирует РИА Новости Ермакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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