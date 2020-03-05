Россиянки уделяют свободное время домашним хлопотам, детям и даче

5 Март 2020 2020-03-05T10:32:07+03:00

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Специалисты провели россиянок и выяснили, чем они занимаются, оставшись наедине с собой.

Большую часть своего свободного времени 63% респонденток уделяют домашним хлопотам, детям и даче. Порядка 39% женщин предпочитают смотреть передачи по телевизору. Почитать книги в свободную минутку могут лишь 32% опрошенных. Проводят время в компании друзей в гостях или дома 31% дам.

Руки до любимого хобби у девушек доходят достаточно редко. Ему отдают предпочтения 28% участниц опроса.

Кстати, по мнению женатых мужчин или тех, кто живет вместе со своей половиной, их жены или подруги обычно свое свободное время посвящает также ведению домашнего хозяйства. Среди них есть и те, для кого лучший отдых - игра за компьютером или в телефоне (17%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

В будние дни после работы и других дел у 38% женщин остается только 4-7 часов свободного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU