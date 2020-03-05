2020-03-05T10:46:43+03:00
Политика

Киев продал акции украинской "дочки" ВЭБ, несмотря на запрет арбитража

Незаконные торги состоялись 4 марта. Ценные бумаги Проминвестбанка ушли "с молотка" за 268 млн гривен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев продал акции украинской "дочки" ВЭБаПроминвестбанка - на аукционе в среду, 4 марта. Торги состоялись, несмотря на запрет, вынесенный Арбитражным институтом Стокгольма ранее на этой неделе.

В организации подчеркнули, что ожидали от украинцев чего-то подобного. Ценные бумаги ушли "с молотка" за 268 миллионов 709 тысяч гривен (10,7 млн долларов). Информация о покупателе не предоставляется. ВЭБ планирует отстаивать свои интересы в судах с целью компенсации ущерба.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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