В Совфеде прокомментировали идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

5 Март 2020 2020-03-05T10:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации одобрили идею изменить систему оплаты больничных, отпусков и декретов. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал новую модель более надежной.

«Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных», - цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что Фонд социального страхования работает устойчиво и вызывает доверие, поэтому идея доверить выплаты ему правильная.

Кроме того сенатор отметил тенденцию к переходу в централизованный вариант, когда выплаты осуществляет федеральный фонд, а не региональные.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму на рассмотрение внесен новый документ, который подразумевает изменение системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU