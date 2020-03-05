2020-03-05T10:47:03+03:00
Экономика

В Совфеде прокомментировали идею изменить систему оплаты отпусков и декретов

Валерий Рязанский назвал новую модель более надежной
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В России изменится система оплаты отпусков и декретовВ России изменится система оплаты отпусков и декретовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Совете Федерации одобрили идею изменить систему оплаты больничных, отпусков и декретов. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал новую модель более надежной.

«Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий… Повысится надежность выплаты всех тех платежей, которые нужно быстро и четко оформлять перед отпусками и перед выплатой декретных и больничных», - цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что Фонд социального страхования работает устойчиво и вызывает доверие, поэтому идея доверить выплаты ему правильная.

Кроме того сенатор отметил тенденцию к переходу в централизованный вариант, когда выплаты осуществляет федеральный фонд, а не региональные.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму на рассмотрение внесен новый документ, который подразумевает изменение системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Боевики бросили крупный склад с оружием при отступлении из Алеппо
В Совфеде прокомментировали идею изменить систему оплаты отпусков и декретов
Киев продал акции украинской "дочки" ВЭБ, несмотря на запрет арбитража
Россиянки уделяют свободное время домашним хлопотам, детям и даче
В МИД России отреагировали на планы США испытать гиперзвуковое оружие
Канада затягивает депортацию эсесовца Оберлендера в ожидании его смерти
Вучич: Запад больше беспокоит сотрудничество Сербии с Китаем, чем с РФ
Под Москвой двое малышей напились чистящего средства
Коллекторы хотят связываться с должниками через госуслуги
В Роскачестве дали советы по выбору лучшего розового вина
На Филиппинах разбился вертолет с главой нацполиции на борту
Эксперты оценили предложение ввести единые тарифы на электроэнергию
Следователи проверят информацию об избиении двойняшек матерью в Москве
В Казахстане задержаны контрабандисты, поставляющие оружие из России
Названы регионы, где реже всего разводятся
РПЦ заявила, что слова протоиерея Смирнова о школьницах истолковали неверно
Цены на российские гостиницы могут снизить в половину из-за коронавируса
У прилетевшего из Турции в Сингапур пассажира нашли коронавирус
Зеленский отказался жать руку раскритиковавшему его депутату Рады