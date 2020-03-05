2020-03-05T11:37:12+03:00
Политика

Боевики бросили крупный склад с оружием при отступлении из Алеппо

Сирийские военнослужащие обнаружили под Кафр-Джумом множество минометов, гранатометов и боеприпасов, в том числе западного происхождения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рядом со складом находилась тренировочная базаРядом со складом находилась тренировочная базаФото: REUTERS
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Боевики запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" бросили крупный склад с оружием при отступлении из пригорода сирийского Кафр-Джума в Алеппо. боеприпасы обнаружили военнослужащие правительственной армии.

На складе хранились гранатометы, минометы, артиллерийские стволы, запчасти и установка, похожая на переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger стран НАТО. Также многое оружие имело маркировку на английском, турецком и других языках. В ближайшее время весь арсенал задокументируют с целью установки происхождения.

Агентство ТАСС уточняет, что рядом со складом находился учебный центр террористов со стрельбищем и полосой препятствий. Боевиков тут учили обращаться не только с автоматами, но и с артиллерийскими орудиями, которые производили тут же на захваченной швейной фабрике.

Предприятие, к слову, планируют восстановить. Директор фабрики Оддах Самман рассказал, что раньше его ткани поставлялись за границу и были популярны во многих европейских домах моды, но в 2011 году боевики захватили это место и разграбили абсолютно все. Сейчас на заводе нет даже света.

Сайт kp.ru писал, что сирийские военные активно оттесняют боевиков. Чтобы препятствовать этому, террористы накануне попытались применить химоружие в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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