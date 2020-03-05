Психолог раскритиковал втягивание детей в школьные поборы

5 Март 2020 2020-03-05T11:23:36+03:00

Часто педагоги доносят до родителей информацию о тратах именно через воспитанников

Изменить размер текста: A A

Проблема школьных поборов стоит довольно остро. Мало кто из родителей может похвастаться, что никогда не сталкивался с подобным. Но помимо финансовой составляющей существует еще одна проблема – часто педагоги доносят до родителей информацию о тратах именно через детей.

Детский психолог Никита Карпов уверен, что данная практика очень пагубна и финансовые вопросы должны касаться только родителей и педагогов.

- Ребенок физически не может нести за это ответственность, а его втаскивают в ситуацию со сбором средств. Получается, через детей пытаются оказать давление на родителей, - комментирует ФАН специалист.

Данная ситуация крайне негативно отражается на детской психике. Ребенок взваливает на себя непосильную ответственность, культивируется чувство вины, если родители отказываются или не могут сдать деньги.

- А представьте ситуацию, что ребенок, скажем, плохо учится в школе и вместе с двойкой приносит новость о том, что родителям нужно сдать тысячу рублей на экскурсию, то «планка терпимости» у них может и упасть», - приводит пример психолог.

Так как пока от поборов никуда не деться, эксперт видит выход в создании «неких формально регламентированных организаций с необходимостью наличия своего Устава».

ВЦИОМа проводил опрос и родители признались, что пять лет назад сборы детей в школу обходились в 30 тысяч рублей. При этом поздравления для педагогов, праздники и другие траты являются отдельной статьей расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU