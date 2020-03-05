Эксперты предупреждают о дефиците машин на российском авторынке

5 Март 2020 2020-03-05T11:56:34+03:00

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Эксперты предупреждают, что российский авторынок может столкнуться с дефицитом машин из-за проблем с поставками китайских запчастей. Приблизительно в апреле запас комплектующих с китайскими компонентами и субкомпонентами на автозаводах и у российских поставщиков может подойти к концу. Сейчас отечественные автокомпании ищут срочную замену китайским деталям, но на решение проблемы уйдет много времени.

Это может привести к частичной остановке производств, дефициту и подорожанию машин на рынке.

В компании «АвтоВАЗ» сообщили, что пока необходимый запас компонентов имеется, а некоторые поставщики доставляют небольшое количество компонентов со своих китайских заводов.

- В компании создан оперативный штаб, который совместно с поставщиками первого и последующих уровней оценивает потенциальные риски. Завод работает по графику», — сообщил «Известиям» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

УАЗ полностью обеспечен китайскими комплектующими на март.

- В апреле возможны риски с перебоями поставок. При неблагоприятных условиях возможен переход на альтернативных поставщиков внутри России, — заверили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

В российском офисе компании Renault отметили, что «имеют необходимый запас деталей, обеспечивающий бесперебойную работу завода».

Пока прогнозы не носят критичный характер, но они очень краткосрочные, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он уверен, что ситуация у автопроизводителей несколько критичнее, чем о ней говорят.

Обычно заводы имеют запасы деталей на 2-4 недели работы, поставщики - на 1–1,5 месяца поставок.

- Сейчас 40% российских поставщиков завязаны на Китай — это электроника, трансмиссии, составляющие двигателей, материал для компонентов, субкомпоненты и так далее. Если ты собираешь аудиосистему или приборную панель с китайскими чипом или микросхемой, это означает, что эта деталь всё равно зависит от Китая. Конец марта- начало апреля будет настоящим дедлайном для нашего автопрома, — объясняет Бургазлиев.

По состоянию на 5 марта число зараженных новым типом коронавируса неуклонно близится к ста тысячам. На текущий момент больными признано больше 95 тысяч человек. За сутки умерло 87 человек. С начала года от коронавируса погибло чуть больше 3200 человек. При этом количество выздоровевших в разы больше. Их сейчас не меньше 53 000 человек.

В счетной палате сделали свои прогнозы, как коронавирус отразится на экономике страны. Эксперты предсказывают, что запасов товаров, комплектующих и сырья из Китая России хватит на 2 месяца. Если до тех пор производство в поднебесной не восстановится, мы можем столкнуться с настоящим дефицитом. И не только на авторынке.

ИСТОЧНИК KP.RU