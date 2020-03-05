Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки

5 Март 2020 2020-03-05T12:21:07+03:00

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Банки нашли новый способ продавать клиентам страховые продукты. Если договор инвестстрахования жизни (ИСЖ) зарекомендовал себя негативно и потребители отказываются от продукта, то новый - договор накопительного страхования (НСЖ) пока еще пользуется популярностью.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в прошлом году новым лидером по темпам роста сборов в сегменте страхования жизни (на 64% по сравнению с 2018-м) стало именно НСЖ. Прежний драйвер рынка — ИСЖ, наоборот, продемонстрировал снижение на 32%.

При этом существует ряд опасностей, о которых клиентов не предупреждают. Специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) провели акцию «тайный покупатель» и изучили, как сотрудники банков из топ-10 консультируют потенциальных покупателей страховок.

В итоге ни в одном из банков девяти банков, где предложили данный продукт, консультант не сообщил, что НСЖ не защищен системой гарантирования о размере выкупной суммы. Так же не всегда сообщалось о штрафных санкциях при расторжении договора или несвоевременном внесении взносов.

- Получается, банки не сообщают потребителям о рисках предлагаемых продуктов. Люди не знают о том, что система страхования вкладов не действует и нет гарантированного дохода. Особый риск при накопительном страховании жизни — невозможность забрать деньги в полном объеме раньше окончания договора, — прокомментировал "Известиям" полученные данные председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Банковский бизнес - один из самых доходных в стране. Чистая прибыль всей отрасли достигает триллиона рублей в год. Многие банки предлагают очень выгодные условия в борьбе за клиента. А заполучив его, начинают навязывать дополнительные услуги. Именно они и приносят львиную долю дохода. Корреспондент «КП» поговорил с действующей сотрудницей крупного банка

ИСТОЧНИК KP.RU