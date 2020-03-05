ЕР выступила в защиту жителей поволжских регионов по вопросу строительства ЦбК

5 Март 2020 2020-03-05T12:32:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Единая Россия» просит федеральное правительство учесть мнение жителей Вологодской, Ярославской и других приволжских областей, которые выступают против строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в районе Череповца. С соответствующим обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Людей волнует, что запуск комбината приведет к значительному загрязнению воздуха и почвы в окрестностях комбината, вод Рыбинского водохранилища и бассейна реки Волги вредными для жизни и здоровья людей химическими веществами. А в конечном итоге — обернется ростом онкологических заболеваний и экологической катастрофой в регионах», - подчеркнул секретарь Генсовета.

По словам Турчака, на непоправимый ущерб, который может нанести реке Волге и прибрежным территориям развитие этого проекта, неоднократно обращала внимание федеральных исполнительных органов власти депутат Госдумы от «Единой России», Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Аналогичные обращения в адрес секретаря Генсовета партии направили также секретари ряда региональных отделений.

«Против строительства ЦБК выступает и губернатор Ярославской области Дмитрий Юрьевич Миронов. Данный проект получил отрицательную оценку Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Опасения жителей, Минприроды и руководства Ярославской области разделяют ученые Российской академии наук. Закрытый не так давно по экологическим соображениям Байкальский целлюлознобумажный комбинат несмотря на действующие системы очистки воды, являлся главным источником загрязнения Байкала. Последствия его деятельности для экологии устраняются на протяжении последних семи лет и до сих пор до конца не ликвидированы», - напомнил Турчак.

В партии считают, что строительство ЦБК в Вологодской области несет в себе существенные экологические риски для Волги.

«Данные риски значительно превышают экономические выгоды от строительства комбината, поскольку угрожают здоровью наших граждан, проживающих в приволжских регионах. Этот проект также идет вразрез с целями национального проекта «Экология», и в особенности федерального проекта «Оздоровление Волги», - отметил Турчак, подчеркнув в заключение, что просит учесть мнение жителей нескольких субъектов РФ и принять меры по недопущению строительства данного ЦБК.