2020-03-05T13:09:07+03:00
Общество

Поймают и накажут: спецслужбы России ищут виновных в "минировании" самолетов

В Кремле заявили, что работа по выявлению таких нарушителей не может быть публичной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Утром в четверг неизвестные "заминировали" три самолета в РоссииУтром в четверг неизвестные "заминировали" три самолета в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Российские спецслужбы продолжают устанавливать личности "телефонных террористов", которые рассылают анонимные сообщения о "минировании" самолетов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа эта публичной быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его (виновного в "минировании" - прим. ред.) самолетов поймают и накажут, и накажут по закону", - заявил представитель Кремля в общении с журналистами.

При этом он добавил, что сам глава государства Владимир Путин постоянно получает доклады относительно ситуации с ложными звонками о заложенных в самолетах и зданиях бомбах.

"ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - подчеркнул Песков.

Сайт kp.ru писал, что только утром в четверг, 5 марта, неизвестные "заминировали" три российских лайнера. Самолеты не стали прерывать полеты и доставили пассажиров в места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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