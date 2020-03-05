2020-03-05T13:13:42+03:00
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

С апреля 2020 года препараты начнут выдавать тяжелобольным гражданам, в частности, детям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Родители, желавшие помочь тяжелобольным детям, становились преступниками из-за покупки лекарств. Фото: Фонд "Дом с маяком"Родители, желавшие помочь тяжелобольным детям, становились преступниками из-за покупки лекарств. Фото: Фонд "Дом с маяком"
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи незарегистрированных в стране лекарств.

Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента родителям тяжело больных детей приходилось нарушать закон, покупая необходимые препараты за границей самостоятельно в обход всех правил.

Закон, регламентирующий этот процесс, был скорректирован. Изменения вступили в силу 1 марта 2020 года. Теперь врачи могут назначать незарегистрированные в РФ лекарства людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"И сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны", - цитирует ТАСС главу кабмина.

По его словам, при выявлении новых больных "врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства". При этом, продолжил премьер, стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова "контролировать этот вопрос в постоянном режиме".

ИСТОЧНИК KP.RU

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