На 8 Марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на другие праздники

5 Март 2020 2020-03-05T13:08:10+03:00

В преддверии 8 Марта Mail.ru Group и ResearchMe провели новое исследование и узнали, как пользователи готовятся к празднику и что планируют дарить женщинам. Фото: Shutterstock

Специалисты выяснили, чем подготовка отличается от 14 и 23 февраля

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В преддверии 8 Марта Mail.ru Group и ResearchMe провели новое исследование и узнали, как пользователи готовятся к празднику и что планируют дарить женщинам.

Согласно данным специалистов, значительная часть пользователей (81%) готова потратить на покупку презентов большую сумму денег, чем на 14 или 23 февраля (37% и 64% соответственно).

Кстати, 82% представительниц прекрасного пола уверены, что обязательно получат комплимент в честь праздника. А около половины дам считают, что их ждет два-три подарка. Лучшими презентами они считают цветы, парфюм и деньги.

В список близких для мужчин женщин, которых они поздравляют, входят мама (60%), жена (53%), дочь (31%) или девушка (24%). С женщинами дела еще проще - они выражают слова радости, помимо мам и дочерей, другим родственницам (44%), подругам (38%), бабушкам (24%) и коллег (18%).

Праздничная весенняя атмосфера окутывает мужчин и побуждает совершать больше действий на сайтах с ювелирными изделиями. Самый большой рост конверсии приходится на категорию «Ювелирные изделия» (+40%).

Пользователи мужского пола не только стали чаще искать информацию об интересующим их товарах, но и переходят на сайты, кликнув на рекламу, добавляют товары в корзину, совершают покупки.

Однако не все украшения смогут заменить прекрасные впечатления от путешествия. Перед 8 Марта увеличилось число скачиваний мобильные приложения в категориях «Путешествия» (+30%).

Если вы еще не определились с выбором подарка, то помочь смогут статьи kp.ru, как правильно выбрать букет, что подарить маме, девушке и бабушке на 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU