Кремль по-прежнему следит за ходом дела об убийстве посла РФ в Турции
В Кремле по-прежнему очень внимательно следят за расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. В Москве рассчитывают, что все ответственные за совершение этого преступления будут наказаны.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование турецкой прокуратуры оправдать пятерых обвиняемых. Представитель Кремля подчеркнул, что не собирается давать оценку внутренним процессам, связанным с судебной системой республики, поскольку "это не наше дело", но наблюдает за ситуацией.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU