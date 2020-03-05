Кремль по-прежнему следит за ходом дела об убийстве посла РФ в Турции

5 Март 2020 2020-03-05T12:57:38+03:00

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В Кремле по-прежнему очень внимательно следят за расследования дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. В Москве рассчитывают, что все ответственные за совершение этого преступления будут наказаны.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование турецкой прокуратуры оправдать пятерых обвиняемых. Представитель Кремля подчеркнул, что не собирается давать оценку внутренним процессам, связанным с судебной системой республики, поскольку "это не наше дело", но наблюдает за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU