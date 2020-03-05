2020-03-05T14:00:32+03:00
Звезды

Украина на три года запретила въезд российским певцу и флейтисту

Предположительно, речь идет об экс-участнике группы "Лесоповал" Сергее Куприке и о флейтисте Андрее Кривенко
Юлия Кекова
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Украинские пограничники не пустили в страну двух граждан Российской Федерации. Пересечение границы оказалась под запретом для певца и флейтиста. Попасть на Украину они не смогут в ближайшие три года.

Пока имена и фамилии артистов пограничная служба не раскрывает. Однако, по информации издания Liga.net, речь может идти о российском и украинском певце, экс-участнике группы «Лесоповал» Сергее Куприке и о флейтисте Андрее Кривенко.

Сообщается, что на одного из них у погранслужащих сработала база данных. В ней содержались поручения правоохранительных органов в отношении россиянина.

Сотрудники госпогранслужбы также выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке. Попасть туда он мог только незаконным способом - через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы, пишут РИА Новости. Второй россиянин прибыл в Киев рейсом из Братиславы.

Напомним, подобные случаи происходили и ранее. В 2014 году Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию своей страны более 100 российским чиновникам. Это было связано с тем, что они поддержали решение о присоединении Крыма к России. В стоп-список попали помощник Владимира Путина Сергей Глазьев, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, член комитета Госдумы по вопросам обороны и доверенное лицо президента Виктор Водолацкий и другие высокопоставленные должностные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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