2020-03-05T14:54:41+03:00
В мире

Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера

Пользователи соцсетей разглядели усы и прическу фюрера в новой модели спортивной обуви Storm Adrenaline
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кто-то видит в кроссовках Гоголя и Амаяка АкопянаКто-то видит в кроссовках Гоголя и Амаяка АкопянаФото: СОЦСЕТИ
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Немецкий бренд Puma оказался в центре скандала. Пользователи социальных сетей разглядели в новой модели кроссовок Storm Adrenaline образ фюрера Адольфа Гитлера.

Черная окантовка мыска напоминает зализанную прическу лидера нацистской Германии, а язычок похож на знаменитые усы. Многие в Twitter подтвердили сходство и уже вовсю посмеялись над производителем спортивной одежды, но нашлись и те, кому в кроссовках привиделся образ совсем других знаменитых личностей - в частности, Чарли Чаплина, Николая Васильевича Гоголя и даже президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Да там больше батька в молодости вырисовывается", - написал один из пользователей под постом с фотографией обуви.

"Амаяк Акопян?", - задался вопросом другой.

"Тут больше Гоголь, чем Гитлер", - ответил им третий пользователь.

Некоторые даже углядели в ситуации некий заговор. Дело в том, что основатель бренда Puma Рудольф Дасслер в свое время активно выступал за фашистов и поддерживал Гитлера. Из-за этого он поссорился со своей семьей, а его брат Адольф Дасслер отошел от совместного бизнеса и открыл собственную фабрику под названием ADIDAS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
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