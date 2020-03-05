Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Немецкий бренд Puma оказался в центре скандала. Пользователи социальных сетей разглядели в новой модели кроссовок Storm Adrenaline образ фюрера Адольфа Гитлера.
Черная окантовка мыска напоминает зализанную прическу лидера нацистской Германии, а язычок похож на знаменитые усы. Многие в Twitter подтвердили сходство и уже вовсю посмеялись над производителем спортивной одежды, но нашлись и те, кому в кроссовках привиделся образ совсем других знаменитых личностей - в частности, Чарли Чаплина, Николая Васильевича Гоголя и даже президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Да там больше батька в молодости вырисовывается", - написал один из пользователей под постом с фотографией обуви.
"Амаяк Акопян?", - задался вопросом другой.
"Тут больше Гоголь, чем Гитлер", - ответил им третий пользователь.
Некоторые даже углядели в ситуации некий заговор. Дело в том, что основатель бренда Puma Рудольф Дасслер в свое время активно выступал за фашистов и поддерживал Гитлера. Из-за этого он поссорился со своей семьей, а его брат Адольф Дасслер отошел от совместного бизнеса и открыл собственную фабрику под названием ADIDAS.
ИСТОЧНИК KP.RU