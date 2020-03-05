Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москва

5 Март 2020 2020-03-05T15:32:43+03:00

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Актрису электротеатра «Станиславский» Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы. Неизвестный мужчина несколько раз ударил девушку и сбежал.

Как сообщает сайт mk.ru, 25-летняя девушка пострадала на улице Абельмановская. В переходе к ней пристал незнакомец и ударил в живот. Сразу после нападения хулиган убежал, а пострадавшая обратилась в Боткинскую больницу.

Медики диагностировали ушиб и тупую травму, но Анастасия предпочла отказаться от госпитализации.

В полицию девушка обращаться не стала, но медики сами передали все сведения в ОМВД по Таганскому району. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщало, что в Москве избили 33-летнего актера Степана Девонина, известного по фильму "Шапито-шоу", а также сериалам "Красные браслеты" и "Гражданский брак". Актер уверяет, что таксист довез его до Ботанической улицы и уже там, оставаясь в салоне, ударил по лицу. Актер получил рану верхней губы, а его обидчик скрылся с места происшествия на своем белом Kia.

ИСТОЧНИК KP.RU