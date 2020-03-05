Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В индийском штате Андхра Прадеш две обезьяны атаковали один из автомобилей. Водитель машины запечатлел происходящее на видео и выложил в сеть.
Голодные приматы в надежде найти пищу обманулись прозрачным лобовым стеклом транспорта. Поняв, что пачку печенья не достать, а облизывание наклейки не утоляет голод, обезьяны решили сорвать свою злость на стеклоочистителях, сообщает издание Daily Mail. В конечном итоге один из дворников не выдержал и все-таки сломался.
Испугавшийся за состояние своей машины автомобилист отважился открыть окно и кинул приматам лакомство.
Напомним, ранее в Сиднее из Королевской больницы бабуин сбежал в сопровождении двух самок. Его привезли в ветклинику для вазэктомии. Поймать сбежавших животных удалось благодаря помощи сотрудников городского зоопарка. Кстати, отменять операцию примату никто не стал. После необходимой процедуры его сразу же вернут в питомник, откуда он и был привезен.
Голодные обезьяны напали на машину в поисках еды .
ИСТОЧНИК KP.RU