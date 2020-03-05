Атака голодных обезьян на машину попала на видео

5 Март 2020 2020-03-05T15:49:58+03:00

Приматы нашли еду, но она оказалась за лобовым стеклом

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В индийском штате Андхра Прадеш две обезьяны атаковали один из автомобилей. Водитель машины запечатлел происходящее на видео и выложил в сеть.

Голодные приматы в надежде найти пищу обманулись прозрачным лобовым стеклом транспорта. Поняв, что пачку печенья не достать, а облизывание наклейки не утоляет голод, обезьяны решили сорвать свою злость на стеклоочистителях, сообщает издание Daily Mail. В конечном итоге один из дворников не выдержал и все-таки сломался.

Испугавшийся за состояние своей машины автомобилист отважился открыть окно и кинул приматам лакомство.

Напомним, ранее в Сиднее из Королевской больницы бабуин сбежал в сопровождении двух самок. Его привезли в ветклинику для вазэктомии. Поймать сбежавших животных удалось благодаря помощи сотрудников городского зоопарка. Кстати, отменять операцию примату никто не стал. После необходимой процедуры его сразу же вернут в питомник, откуда он и был привезен.

Голодные обезьяны напали на машину в поисках еды .

ИСТОЧНИК KP.RU