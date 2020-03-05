Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции

5 Март 2020 2020-03-05T15:50:53+03:00

В МВД Турции заявили, что греческая сторона пыталась выдворить 4900 человек

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Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев обратно на турецкую территорию. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Они (греческие пограничники) пытались вытеснить 4900 человек обратно в Турцию», - передаёт Reuters слова министра.

Сойлу добавил, что в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта. Напомним, в рамках заключенного четыре года назад соглашения, Анкара должна ограждать Евросоюз от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Однако после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, Турция открыла западную границу, которую за три дня пересекли более 100 тысяч беженцев.

Эрдоган требует поддержать Турции в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев».

ИСТОЧНИК KP.RU