2020-03-05T15:50:53+03:00
В мире

Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции

В МВД Турции заявили, что греческая сторона пыталась выдворить 4900 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из ГрецииТурецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из ГрецииФото: REUTERS
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Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев обратно на турецкую территорию. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Они (греческие пограничники) пытались вытеснить 4900 человек обратно в Турцию», - передаёт Reuters слова министра.

Сойлу добавил, что в стычках с властями Греции ранения получили 164 мигранта. Напомним, в рамках заключенного четыре года назад соглашения, Анкара должна ограждать Евросоюз от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Однако после обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, Турция открыла западную границу, которую за три дня пересекли более 100 тысяч беженцев.

Эрдоган требует поддержать Турции в Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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