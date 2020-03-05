В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России

5 Март 2020 2020-03-05T15:48:36+03:00

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В Госдуме оценили предложение Валентины Матвиенко ввести единую государственную политику формирования тарифов на электроэнергию.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин уверен, что нововведение будет позитивно встречено во многих регионах страны.

Инициативу парламентарий назвал хорошей.

- Речь идет о среднем по России – 3,4 рубля за 1 кВт⋅ч, но есть регионы, где тарифы ниже – они такими же и останутся. Например, в моей родной Астраханской области тариф 4,84 рубля за 1 кВт⋅ч. Естественно, если планка опустится, то люди будут только рады, - отметил депутат.

Еще одним важным моментом при реализации данной инициативы будет проследить, чтобы «была обоснованность тарифов». Для этого нужно не только проанализировать существующие тарифы, но и оценить финансовую обоснованность.

- Потому что сегодня вопрос о том, откуда складывается эта тарификация, является тайной за семью печатями и для региональных властей, и для тарифных служб тоже, — заявил RT Шеин.

Ранее сообщалось, что новые правила формирования тарифов могут начать применяться уже в 2021 году. Это позволит сделать расчеты более прозрачными и снизить расходы многих регионов.

Сегодня в стране плата за электричество может различаться в несколько раз: например, на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке тарифы около 8 рублей за 1 кВт•ч, а самые низкие — в Иркутской области - меньше 1 рубля за 1 кВт•ч.

ИСТОЧНИК KP.RU