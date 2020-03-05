«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории

5 Март 2020 2020-03-05T16:18:18+03:00

По словам главы СНБО, лаборатория в Ухане работала с 2015 года [видео]

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объяснил вспышку коронавируса нового типа утечкой из секретной лаборатории F-4, которая якобы находится в китайском городе Ухань.

«Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка», — заявил глава СНБО.

По словам Данилова, мощная лаборатория в Ухане была запущена в 2015 году, а в настоящее время ее закрыли, потому что поняли, что «у них там происходит».

Напомним, ранее Специалисты провели исследование 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани и пришли к выводу, что вероятным источником коронавируса нового типа стали дикие животные.

Более того, учёные сообщили, что передача заболевания от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756434" frameborder="0"></iframe> Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU