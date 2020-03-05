5 Март 2020 2020-03-05T16:37:19+03:00

Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ведомстве подчеркнули, что российской стороне не понадобится ничего менять в регулировании

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Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору Москвы и Киева о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники. Третейская группа установила ряд нарушений с российской стороны, но их устранение «не повлечет за собой каких-то существенных действий».

В Минэкономразвития решение спора навали победой России, которой не понадобится ничего менять в регулировании

«Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то, действительно, создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО», - приводит РБК слова директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Напомним, в 2015 году Киев обратилась в ВТО с иском против Москвы. По мнению украинской стороны, Россия необоснованно перестала ввозить из Украины вагоны. В свою очередь украинской стороне были предъявлены претензии к безопасности железнодорожной техники.

Орган по разрешению споров ВТО порекомендовал Москве привести введенные ограничения в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам. При этом было установлено, что Киев не способен в полной мере доказать неправомочность введения ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU