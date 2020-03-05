2020-03-05T16:53:01+03:00
Общество

На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК

Пассажирам даже не нужно выбираться на улицу для пересадки
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В будущем станция Окружная будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линииВ будущем станция Окружная будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) становятся удобнее. На станции Окружная МЦД-1 «Одинцово - Лобня» в скором времени построят подземный вестибюль. Пассажиры смогут, не выходя на улицу, попасть на ближайшую, одноименную, станцию Московского центрального кольца (МЦК).

«Подземный вестибюль соединят с МЦК, - сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. - В будущем станция Окружная будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Пересадку можно будет сделать с южной стороны через продлеваемый распределительный зал МЦК».

По прогнозам, к 2030 году станцией Окружная МЦД-1 смогут пользоваться до 35 тысяч человек в сутки. Все пересадки в этом транспортном узле между метро, МЦК и МЦД пассажиры смогут делать в тепле и под крышей. Кроме того, на большинстве станциий МЦД также планируется соединение с действующими линиями подземки и МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана
Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга
В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий
На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК
Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной
В России Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось