На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК

5 Март 2020 2020-03-05T16:53:01+03:00

Пассажирам даже не нужно выбираться на улицу для пересадки

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Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) становятся удобнее. На станции Окружная МЦД-1 «Одинцово - Лобня» в скором времени построят подземный вестибюль. Пассажиры смогут, не выходя на улицу, попасть на ближайшую, одноименную, станцию Московского центрального кольца (МЦК).

«Подземный вестибюль соединят с МЦК, - сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. - В будущем станция Окружная будет интегрирована с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Пересадку можно будет сделать с южной стороны через продлеваемый распределительный зал МЦК».

По прогнозам, к 2030 году станцией Окружная МЦД-1 смогут пользоваться до 35 тысяч человек в сутки. Все пересадки в этом транспортном узле между метро, МЦК и МЦД пассажиры смогут делать в тепле и под крышей. Кроме того, на большинстве станциий МЦД также планируется соединение с действующими линиями подземки и МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU