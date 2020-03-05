2020-03-05T17:01:15+03:00
В мире

В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий

Итальянское правительство выпустило декрет по борьбе с коронавирусом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятийВ Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятийФото: REUTERS
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В рамках борьбы с распространением коронавируса Совет министров Италии принял декрет, который рекомендует избегать рукопожатий и объятий, а также вводит правила для проведения массовых мероприятий.

В стране на время приостанавливается проведение собраний, конгрессов, митингов, а также общественных мероприятий, в которых участвуют медицинские работники или персонал.

«Любые другие мероприятия, связанные с проведением конференций или конгрессов, также откладываются до даты, следующей за окончанием срока действия настоящего указа», - говорится в декрете правительства.

Под временный запрет попадают и выступления, включая кинопоказ и театральные постановки, организаторы которых не соблюдают минимальную дистанцию между посетителями в один метр. Спортивные соревнования предлагают проводить без зрителей.

Ранее в Италии сообщили о закрытии школ по всей стране до 15 марта.

По последним данным в мире зарегистрировано 93090 случаев заболевания коронавирусом в 79 странах. Около 3,4 тысячи случаев заражения зафиксировано в странах ЕС, больше всего их в Италии – свыше 2,5 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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