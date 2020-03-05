2020-03-05T17:12:12+03:00
Спорт

Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга

Спортсменка лишена права принимать участия в соревнованиях
Юлия Кекова
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Российская Федерация каратэ дисквалифицировала спортсменку Лию Завгарову за нарушение антидопинговых правилРоссийская Федерация каратэ дисквалифицировала спортсменку Лию Завгарову за нарушение антидопинговых правилФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российская Федерация каратэ дисквалифицировала спортсменку Лию Завгарову за нарушение антидопинговых правил. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Согласно постановлению, чемпионка России 2019 года, представлявшая раннее Республику Татарстан, не сможет принимать участия в соревнованиях два года. При этом срок действия наказания начинается с 5 декабря 2019 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что российский биатлонист Александр Логинов готов завершить карьеру в большом спорте из-за постоянных нападок. По его словам, кто-то просто хочет выжить его из спорта.

Утром 22 февраля полицейские обыскали его номер, комнату его соседа и все личные вещи, а также изъяли сотовый телефон. Для выяснения необходимой информации его тренера Александра Касперовича забрали в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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