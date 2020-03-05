2020-03-05T17:29:06+03:00
Экономика

В Госдуме отметили, что работники только выиграют от новой системы оплаты больничных

Сейчас законопроект о новых правилах выплат находится на доработке в Минтруде
Елена АКИМОВА
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Больничные в России будут оплачивать по новым правиламБольничные в России будут оплачивать по новым правиламФото: Мария ЛЕНЦ
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Больничные листы предлагают оплачивать по новым правилам. Обязанности по выплатам больничных листов, декретных и очередных отпусков предлагают возложить на Фонд социального страхования (ФСС).

Депутат Госдумы Светлана Бессараб уверена, что люди только выиграют от такого подхода. В первую очередь потому, что выплаты не будут зависеть от работодателя.

Аналогичная схема уже тестировалась в стране в 2011 году, тогда к пилотному проекту присоединились 69 регионов. С 1 июня подключатся еще восемь – это те, где невысокие фонды оплаты труда.

- Напоследок остались самые крупные регионы, где наибольшее количество работодателей и крупные фонды оплаты труда. Как показала практика, ФСС никоим образом не смог сэкономить свои средства, — сообщила депутат.

Парламентарий напомнила о негативном примере, когда несколько крупных организаций обанкротились и не смогли выплатить сотрудникам положенные средства. Проблем удалось избежать только за счет того, что данные субъекты уже были в зоне действия пилотного проекта и все выплаты провели через ФСС.

- Система прямых выплат страхует работника от различных ситуаций и не только от банкротства и ликвидации, но и от бухгалтерских ошибок. К тому же, работодатель здесь ничего не теряет. Он как перечислял страховые взносы в ФСС, отправлял отчеты, так он и будет продолжать это делать. А вот работники действительно выигрывают, — пояснила Бессараб ФАН.

Ранее сообщалось, что с 2021 года больничные и декретные, а также ряд других социальных выплат мы будем получать по измененным правилам. Не от работодателя, как сейчас, - а от Фонда социального страхования (ФСС). Поправки в законодательство уже готовятся и, как планируется, к осени будут внесены на рассмотрение правительства, а потом и Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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