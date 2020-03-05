National Interest сообщил о «кошмаре» для ВМС США

5 Март 2020 2020-03-05T17:50:20+03:00

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Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковой ракетой «Циркон», что представляет настоящий кошмар для Военно-морских сил Соединённых Штатов. Такое заявление сделал эксперт американского издания National Interest Майкл Пек.

В своей статье он рассказал, что действия российской ракеты составляет тысячу километров, а скорость полета – восемь - девять махов, что больше, чем у американских «Гарпун».

Пек напомнил, что на данный момент Россия имеет около 50 корветов, 30 малых ракетных катеров и столько же фрегатов и эсминцев. Все они потенциально могут быть вооружены «Цирконами».

«Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием... в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец», - сообщил эксперт.

Однако он успокоил американские ВМС тем, что катера не могут действовать в одиночку и им необходима поддержка с воздуха и других кораблей, а окончательная доводка ракеты, по его словам, займёт несколько лет.

Напомним, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин представил «Циркон» в своем послании Федеральному собранию. В том же месяце новейшую гиперзвуковую ракету впервые испытали с корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU