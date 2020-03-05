2020-03-05T18:07:45+03:00
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России

По словам главы Минфина изменения на рынке труда будут связаны с развитием технологий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр финансов Антон Силуанов. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМинистр финансов Антон Силуанов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В связи с развитием технологий ряд профессий становится «отмирающими», в том числе бухгалтер и охранник. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина сообщил, что количество бухгалтеров в нашей стране будет сокращаться, а для обеспечения безопасности понадобится только один охранник.

«Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», - заявил министр на лекции в Финансовом университете при правительстве России.

При этом в своей речи Силуанов обратил внимание и на «очень сильный разрыв» между богатыми и бедными слоями населения, который продолжает расти также в связи развитием технологий.

«Растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях», - пояснил он.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку, в связи с его развитием, простые специальности в скором времени исчезнут из списка профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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