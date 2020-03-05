2020-03-05T18:37:44+03:00
Спорт

Роналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайского паспорта

По словам спортсмена, фальшивые документы ему дал бразильский бизнесмен
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайском паспортеРоналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайском паспортеФото: REUTERS
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Экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо и его брата задержали за подделку паспорта в Парагвае, куда спортсмен приехал для участия в благотворительной акции и презентации книги.

В среду, 4 марта, в номере отеля, где остановился экс-футболист прошли обыски. Полиция обнаружила фальшивые паспорта, которые, судя по номерам, принадлежат двум женщинам.

Как передает ABC Color, по словам комиссара полиции Парагвая Жилберто Флейтаса, на допросе Роналдиньо рассказал, что паспорт предоставил бразильский бизнесмен Вильмондес Соуза Лира. Изначально спортсмен заявил, что фальшивые документы он получил еще в Бразилии, но позже сменил свои показания и сообщил, что паспорт забрал в аэропорту Парагвая.

Роналдиньо останется на территории Парагвая до окончания расследования. Вскоре свои показания должен дать Вильмондес Соуза Лира, который уже был задержан в Бразилии.

Напомним, летом прошлого появилась информация, что из-за долгов на сумму около 2,3 миллиона евро суд запретил Роналдиньо покидать Бразилию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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