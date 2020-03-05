В Сербии рассказали о попытках остановить строительство «Турецкого потока»

5 Март 2020 2020-03-05T19:28:37+03:00

Вице-премьер республики пообещал, что надавить на Белград не получится

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Белград отмечает давление и попытки остановить строительство газопровода «Турецкий поток» через Болгарию. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Мы ждём, чтобы газ из хранилища в Болгарии (дошёл) до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление: существуют попытки остановить даже этот проект», - сказал министр.

Дачич заявил, что строительство трубопровода продолжается и Сербия настаивает на реализации этого проекта, а попытки надавить на Белград «останутся безуспешными».

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика будет получать 185 миллионов долларов ежегодно от транзита российского газа через «Турецкий поток». Более того, по его словам, газопровод будет способствовать привлечению инвесторов и индустриализации страны.

ИСТОЧНИК KP.RU