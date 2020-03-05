2020-03-05T20:04:00+03:00
Общество

Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

Самые яркие весенние цветы девушкам вручали в исторических местах пяти городов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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РЕН ТВ поздравил женщин с 8 мартаРЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
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В преддверии праздника телеканал РЕН ТВ провел масштабную промо-кампанию и при помощи самых ярких и весенних цветов признался в любви женщинам по всей России.

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

Тысячи букетов мимозы РЕН ТВ вручал 5 марта в 11 утра по местному времени в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

В каждом городе были выбраны важнейшие исторические локации: Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, площадь Ленина в Новосибирске, улица Вайнера в Екатеринбурге и Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде.

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта

Счастливые лица женщин и девушек попали в объективы фото- и видеокамер.

Накануне, Mail.ru Group и ResearchMe провели новое исследование и узнали, как пользователи готовятся к 8 марта и что планируют дарить женщинам. Согласно данным специалистов, значительная часть пользователей (81%) готова потратить на покупку презентов большую сумму денег, чем на 14 или 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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