В Госдуме объяснили, как США маскирует отставание от России в разработке ядерного оружия

5 Март 2020 2020-03-05T20:43:30+03:00

В Госдуме объяснили, есть ли у США гиперзвуковое оружие Фото: REUTERS

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В Госдуме объяснили, почему США отстает от России в разработке ядерного оружия и что на самом деле значат заявления Вашингтона о самом современном вооружении.

Все происходящее первый заместитель комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал «элементами информационной войны». Все громкие обещания делаются для «для деморализации потенциального противника».

- Одним из очень важных факторов победы является наличие воинского духа. Мы часто слышим пламенные речи, когда хочется слушать стоя и аплодировать. А сотрудники Пентагона отлично знакомы с людской психологией. Каждый гражданин США должен быть уверен, что их армия самая лучшая и самая мощная — так им легче живется, - комментирует депутат ФАН.

Парламентарий подчеркивает, что стоит России начать новые испытания гиперзвука, как США «ставят их на вооружение».

-Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие новейших образцов оружия, американцам надо красиво и ярко их анонсировать — и непременно «с замахом» на превосходство над потенциальными противниками», — уверен парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU