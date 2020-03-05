Эрдоган: Анкара оставляет за собой право ответить на действия Сирии

5 Март 2020 2020-03-05T21:22:03+03:00

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Анкара перед угрозой не будет стоять сложа руки и оставляет за собой право ответить на действия со стороны Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган.

«Турция оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны сирийского режима своими силами», - сказал он по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам турецкого лидера, атаки сирийской армии в Идлибе якобы нарушили перемирие, установленное соглашением в Сочи. Он заявил, что «не позволит силам режима повредить наши отношения с Россией»

Сайт kp.ru сообщал, что в ходе переговоров двух лидеров турецкая и российская стороны согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Анкара и Москва договорились о прекращении огня сегодня в полночь и создании коридора безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU