2020-03-05T21:37:18+03:00
В мире

Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США

Решение политика может быть связано с ее неудачами на праймериз
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет УорренСенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет УорренФото: REUTERS
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Сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен решила прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.

Как сообщает издание New York Times ссылаясь на источник в окружении политика, сенатор планирует покинуть президентскую гонку в четверг, 5 марта, и сообщить об этом на следующий день, 6 марта.

Издание отмечает, что решение сенатора связано с ее неудачами на праймериз демократов и на дебатах.

Напомним, накануне бывший мэр американского города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич решил отказаться от участия в выборах и поддержал кандидатуру вице-президента США Джо Байдена. Позже из президентской гонки вышел другой демократ - бизнесмен Майкл Блумберг.

Как писал сайт kp.ru, в супервторник Байден одержал победу в девяти штатах и выиграл на демократических праймериз у своего главного соперника, сенатора США Берни Сандерса. Победу на республиканских праймериз тогда одержал действующий лидер Штатов Дональд Трамп, который победил в одиннадцати штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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