2020-03-05T21:36:43+03:00
Политика

Рада выразила недоверие генпрокурору Украины

Согласно украинскому законодательству, Рябошапка теперь должен покинут свой пост
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рада выразила недоверие генпрокурору УкраиныРада выразила недоверие генпрокурору УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Верховная рада Украины на внеочередном заседании выразила в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору незалежной Руслану Рябошапке.

Такое решение поддержали 263 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно украинскому законодательству, генпрокурор назначается на должность и освобождается от нее главой государства с согласия парламента. Однако Верховная рада может выразить недоверие, которое влечет за собой его отставку.

Рябошапка был назначен на должность 29 августа 2019 года.

Напомним, ранее парламент отправил в отставку с поста глав правительства Алексея Гончарука, который занимал эту должность полгода и стал самым молодым премьером в истории Украины. 4 марта Верховная рада утвердила новый состав правительства. 13 новых утверждённых министров предложили нового премьера Дениса Шмыгаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
Рада выразила недоверие генпрокурору Украины
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право ответить на действия Сирии
ПМЭФ в 2020 году не будут проводить из-за ситуации с коронавирусом
Путин: Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии
В Госдуме объяснили, как США маскирует отставание от России в разработке ядерного оружия
Переговоры Путина и Эрдогана завершились: достигнуты соглашения по Идлибу
В Сербии рассказали о попытках остановить строительство «Турецкого потока»
Роналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайского паспорта
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
National Interest сообщил о «кошмаре» для ВМС США
Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков
В Госдуме отметили, что работники только выиграют от новой системы оплаты больничных
В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана
Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга
В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий
На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК
Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной
В России Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось