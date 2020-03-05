Рада выразила недоверие генпрокурору Украины
Верховная рада Украины на внеочередном заседании выразила в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору незалежной Руслану Рябошапке.
Такое решение поддержали 263 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно украинскому законодательству, генпрокурор назначается на должность и освобождается от нее главой государства с согласия парламента. Однако Верховная рада может выразить недоверие, которое влечет за собой его отставку.
Рябошапка был назначен на должность 29 августа 2019 года.
Напомним, ранее парламент отправил в отставку с поста глав правительства Алексея Гончарука, который занимал эту должность полгода и стал самым молодым премьером в истории Украины. 4 марта Верховная рада утвердила новый состав правительства. 13 новых утверждённых министров предложили нового премьера Дениса Шмыгаль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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