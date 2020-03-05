Спецпроект Росводресурсов расскажет об особой роли рек в годы ВОВ
Федеральное агентство водных ресурсов запускает спецпроект «Реки Великой Победы», который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта создан сайт рекипобеды.рф, где будут размещаться рассказы о сражениях, героях, событиях ВОВ, которые связаны с водными объектами нашей страны.
«Мы считаем важной задачей рассказать об особой роли водных объектов нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Стратегические точки на военных картах, источники жизненно-необходимых ресурсов – реки служили не только транспортными артериями, но и становились естественными преградами на пути противника» – рассказала замруководителя Росводресурсов Татьяна Бокова.
Проект стартует 14 марта, во Всемирный день рек. В течение года самые интересные рассказы «Рек Великой Победы» будут публиковаться в крупнейших российских периодических изданиях, а также звучать в эфире радиостанций страны. По результатам проекта Росводресурсы планируют выпустить сборник.
ИСТОЧНИК KP.RU