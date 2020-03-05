Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летия дипотношений
Турецкий лидер Режеп Тайип Эрдоган пригласил российского президента Владимира Путина посетить республику по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией.
«В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений. По этому случаю мы пригласили Путина посетить нашу страну в этом году», - сказал турецкий лидер по итогам переговоров с российским коллегой.
Эрдоган отметил, что Анкара выступает за «продолжение и углубление рабочих отношений» с Москвой, в том числе и «в вопросе ситуации к востоку от реки Евфрат» в Сирии.
Напомним, в ходе переговоров в Кремле Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию, в котором говорится о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб и создании коридора безопасности в шести километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
Путин: «Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии».
ИСТОЧНИК KP.RU