Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ванной
Жена британского журналиста, телеведущего и редактора национальной газеты для детей First News Пирса Моргана разместила в соцсети фото, на котором она находится в ванной, заполненной деньгами.
«Миссис Пирс Морган надела шикарное черное с рисунком платье, добавила блаженный вид на лице с довольной улыбкой», - рассказали СМИ о снимке 44-летней Селии Уолден.
Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ваннойФото: соцсети
«Кто знал, что купаться с кучей мертвых президентов будет так приятно?», - прокомментировала свое фото сама журналистка.
Шутливый снимок Селия Уолден сделала в известном музее Селфи в Западном Голливуде. Экспонат, в котором фотографировалась женщина - «золотая ванна» - один из самых популярных мест для снимков.
Напомним, ранее американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, которого неоднократно называли одним из самых высокооплачиваемых спортсменов, поделился фотографией. На снимке он окружен однодолларовыми купюрами и буквально купается в них.
ИСТОЧНИК KP.RU