2020-03-05T22:49:11+03:00
В мире

Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ванной

Женщина рассказала своим подписчикам, что ей было приятно «купаться с кучей мертвых президентов»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ваннойЖена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ваннойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жена британского журналиста, телеведущего и редактора национальной газеты для детей First News Пирса Моргана разместила в соцсети фото, на котором она находится в ванной, заполненной деньгами.

«Миссис Пирс Морган надела шикарное черное с рисунком платье, добавила блаженный вид на лице с довольной улыбкой», - рассказали СМИ о снимке 44-летней Селии Уолден.

Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ванной Фото: соцсети

Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ваннойФото: соцсети

«Кто знал, что купаться с кучей мертвых президентов будет так приятно?», - прокомментировала свое фото сама журналистка.

Шутливый снимок Селия Уолден сделала в известном музее Селфи в Западном Голливуде. Экспонат, в котором фотографировалась женщина - «золотая ванна» - один из самых популярных мест для снимков.

Напомним, ранее американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, которого неоднократно называли одним из самых высокооплачиваемых спортсменов, поделился фотографией. На снимке он окружен однодолларовыми купюрами и буквально купается в них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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