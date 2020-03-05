2020-03-05T23:09:42+03:00
Политика

Асад рассказал об условиях восстановления дипотношений с Турцией

Президент Сирии заявил, что на уровне национальных интересов у двух стран нет противоречий
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Асад рассказал об условиях восстановления дипотношений с ТурциейАсад рассказал об условиях восстановления дипотношений с ТурциейФото: REUTERS
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Президент Сирии Башар Асад сообщил, что восстановление дипломатических отношений с Турцией вполне возможно.

«Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государство» - сказал сирийский лидер в интервью телеканалу «Россия-24».

Однако Асад отметил, что стороны не смогут прийти к восстановлению дипотношений, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «поддерживает террористов». «Нужно отказаться от поддержки терроризма, тогда все вернется на круги своя», - заявил глава Сирии.

Асад также обратил внимание на национальные интересы двух стран, которые, по его словам, не имеют разногласий и противоречий. «Поэтому ответ "да". Необходимо вернуть отношения в естественное русло», - заключил сирийский лидер.

Напомним, 27 февраля в Сирии погибло более 30 турецких военных. В Минобороны России сообщили, что сирийские войска обстреляли военнослужащих, которые находились вместе с боевиками в районе, где по предоставленным Анкарой данным, их «не было и не должно было находиться». Позже российское военное ведомство заявило, что наблюдательные посты турецкой армии в идлибской зоне фактически слились в одно целое с укрепрайонами террористов.

Сайт kp.ru писал, что в ходе переговоров в Кремле турецкая и российская стороны согласовали совместный документ по урегулированию, в котором говорится о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб и создании коридора безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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