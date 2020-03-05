Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю

5 Март 2020 2020-03-05T23:31:22+03:00

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Президент США Дональд Трамп планирует предложить России и Китаю новую сделку по контролю над вооружением. При этом в 2019 году американцы вышли из Договора "по мирному небу". В России, хоть и признали, что сюрпризом заявление представителей Белого дома не стало, учитывая их политику последних лет, но пообещали ответить на это должным образом.

После в США заговорили о создании нового трехстороннего соглашения. По версии президента США, такой договор поможет избежать гонки вооружений и будет отвечать интересам не только США, но и Китай и России. Дональд Трамп поручил своим помощникам заняться подготовкой документа. И вот официально его инициатива была озвучена - письмо, подписанное американским лидером, на мероприятии ООН в честь 50-летия со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, зачитал замгоссекретаря ООН Кристофер Форд:

- Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений,- текст приводят РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU