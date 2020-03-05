В фитнес-клубе Москвы несколько человек отравились хлоркой

5 Март 2020 2020-03-05T23:30:00+03:00

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В московском фитнес-клубе отравились несколько человек. Причиной стала обычная хлорка, которую добавляют в воду при влажной уборке помещений. Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, вещество случайно разлили в подсобном помещении. При попытке убраться в комнате, сотрудники почувствовали себя плохо. Когда в месту ЧП прибыли врачи, они подтвердили - у пострадавших отравление хлоркой.

- За врачебной помощью обратились несколько человек в фитнес-клубе на улице Касаткина,- сообщили изданию.

Помощь врачи оказали на месте, пострадавшие, их по первоначальным данным трое, отказались от госпитализации. Как это происшествие отразилось на работе фитнес-клуба, и эвакуировали ли посетителей, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что в результате ЧП на вечеринке "аптечного блогера" погибли три человека - в бассейн для визуальных эффектов кинули сухой лед. Несколько человек решили искупаться в такой воде. В числе погибших муж блогера Екатерины Диденко, Валентин.

ИСТОЧНИК KP.RU