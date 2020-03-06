В московской квартире найдены тела 18-летней шахматистки и ее парня
В квартире на западе Москвы обнаружены тела молодых людей - парня и девушки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дом, где нашли влюбленных находится на Кастанаевской улице. Причина смерти не известна, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщил источник в полиции.
По данным ряда СМИ, погибшей является известная 18-летняя шахматистка из России. В квартире молодые люди находились одни. Тела обнаружил отце погибшей.
Молодой человек российской шахматистки являлся гроссмейстером из Украины.
Подробности инцидента не известны. Следователи опросят близких и друзей погибших, чтобы установить точную картину произошедшего, основные версии озвучат только после того, как судмедэксперты назовут причину смерти молодых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU