2020-03-06T00:37:38+03:00
Происшествия

В московской квартире найдены тела 18-летней шахматистки и ее парня

Причина смерти молодых людей не установлена
Юлия САЛЬНИКОВА
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В квартире находились молодой человек и его девушкаВ квартире находились молодой человек и его девушкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В квартире на западе Москвы обнаружены тела молодых людей - парня и девушки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дом, где нашли влюбленных находится на Кастанаевской улице. Причина смерти не известна, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщил источник в полиции.

По данным ряда СМИ, погибшей является известная 18-летняя шахматистка из России. В квартире молодые люди находились одни. Тела обнаружил отце погибшей.

Молодой человек российской шахматистки являлся гроссмейстером из Украины.

Подробности инцидента не известны. Следователи опросят близких и друзей погибших, чтобы установить точную картину произошедшего, основные версии озвучат только после того, как судмедэксперты назовут причину смерти молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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