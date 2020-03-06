В московской квартире найдены тела 18-летней шахматистки и ее парня

6 Март 2020 2020-03-06T00:37:38+03:00

В квартире находились молодой человек и его девушка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В квартире на западе Москвы обнаружены тела молодых людей - парня и девушки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дом, где нашли влюбленных находится на Кастанаевской улице. Причина смерти не известна, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщил источник в полиции.

По данным ряда СМИ, погибшей является известная 18-летняя шахматистка из России. В квартире молодые люди находились одни. Тела обнаружил отце погибшей.

Молодой человек российской шахматистки являлся гроссмейстером из Украины.

Подробности инцидента не известны. Следователи опросят близких и друзей погибших, чтобы установить точную картину произошедшего, основные версии озвучат только после того, как судмедэксперты назовут причину смерти молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU