В правительстве утвердили структуру аппарата и численность

6 Март 2020 2020-03-06T01:01:48+03:00

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Утверждена новая структура аппарата правительства России. В пресс-службе кабмина сообщили, что штатная численность составляет 1545 человек. Всего будет 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров.

- Утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата правительства РФ,- сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин распустил правительство. Новым премьером назначен Михаил Мишустин, он предложил кандидатуры на должности своих заместителей и руководителей федеральных министерств. Перед новым правительством стоят ззадачи выполнить те указания, о которых в Послании Федеральному Собранию говорил президент: это поддержка семей с детьми - увеличение сроков получения пособия, продление программы маткапитал и выплаты семьям при рождении первенцев, это изменения в сфере образования, здравоохранения...

Кстати, новый состав правительства "помолодел". Появились министры, которым нет и 40 лет.

Согласно утвержденному документу определены обязанности заместителей аппарата правительства.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за организацию деятельности аппарата кабмина, правовое обеспечение и проектную деятельность.

Его первый зам, Валерий Сидоренко, ответственен за социально-экономический блок, он будет курировать нацпроекты: "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", "Экология".

За выполнение нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" отвечает Ольга Кривонос. Культурой и туризмом займется Леонид Левин, а сельским хозяйством, транспортом и промышленностью - Константин Уваров.

Всего у главы аппарата правительства 12 заместителей, за каждым из которых закреплены определенные обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU