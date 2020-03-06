2020-03-06T01:20:38+03:00
Общество

Из-за коронавируса в России может закрыться треть малых и средних турфирм

Закрытие направлений и падение спроса на путешествия могут привести к убыткам небольших компаний в сфере туризма
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китай для туристов закрыт, к этому списку присоединились Италия, Южная Корея и ИранКитай для туристов закрыт, к этому списку присоединились Италия, Южная Корея и ИранФото: REUTERS
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Ситуацию в туристической сфере в 2020 году из-за распространения коронавируса в АТОР (Ассоциация туроператоров России) назвали беспрецедентной. Рост числа инфицированных людей в мире и последовавшие ограничения, такие как отмена транспортного сообщения, введение "красных зон", которые запрещено покидать, привели к проблемам в разных сферах: от производства нефти до задержки в поставках одежды.

Но наиболее очевидным является падение спроса на продукт туристических фирм.

- Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей - от детского туризма до делового. Все сферы индустрии - гостиничный бизнес, транспортный, туристический,- рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ростуризм и Роспотребнадзор дали рекомендации прекратить продавать туры в страны, где произошел скачок заболеваний: Италия, Южная Корея, Иран. А поскольку коронавирус распространился более чем в 80 странах, в том числе популярных у российских туристов Таиланде, Индонезии, то у компаний отрасли возникли серьезные проблемы - туда, куда возить отдыхающих еще можно, туристы сами не очень то хотят лететь из-за страха заразиться.

- У ключевых игроков запас прочности существенно больше, чем у маленьких и средних, особенно тех, кто работал только на китайском или корейском направлениях. Я имею в виду регионы, прежде всего,- сказала эксперт.

Уйти с рынка, считает Ломидзе, могут около 30 процентов средних и малых турфирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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