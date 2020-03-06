Из-за коронавируса в России может закрыться треть малых и средних турфирм
Ситуацию в туристической сфере в 2020 году из-за распространения коронавируса в АТОР (Ассоциация туроператоров России) назвали беспрецедентной. Рост числа инфицированных людей в мире и последовавшие ограничения, такие как отмена транспортного сообщения, введение "красных зон", которые запрещено покидать, привели к проблемам в разных сферах: от производства нефти до задержки в поставках одежды.
Но наиболее очевидным является падение спроса на продукт туристических фирм.
- Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей - от детского туризма до делового. Все сферы индустрии - гостиничный бизнес, транспортный, туристический,- рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Ростуризм и Роспотребнадзор дали рекомендации прекратить продавать туры в страны, где произошел скачок заболеваний: Италия, Южная Корея, Иран. А поскольку коронавирус распространился более чем в 80 странах, в том числе популярных у российских туристов Таиланде, Индонезии, то у компаний отрасли возникли серьезные проблемы - туда, куда возить отдыхающих еще можно, туристы сами не очень то хотят лететь из-за страха заразиться.
- У ключевых игроков запас прочности существенно больше, чем у маленьких и средних, особенно тех, кто работал только на китайском или корейском направлениях. Я имею в виду регионы, прежде всего,- сказала эксперт.
Уйти с рынка, считает Ломидзе, могут около 30 процентов средних и малых турфирм.
ИСТОЧНИК KP.RU