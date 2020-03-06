Путин рассказал, как часто задерживается допоздна в Кремле

6 Март 2020 2020-03-06T02:48:48+03:00

Встреча по поправкам в Конституцию началась за полночь в Кремле Фото: REUTERS

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Президент Владимир Путин начал встречу, посвященную поправкам в Конституцию, с руководителями думских фракций уже за полночь. Изменения в графике произошли в связи с затянувшимися переговорами по сирийскому вопросу - 5 марта глава государства встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итогом этих переговоров стал меморандум по Идлибу, предусматривающий прекращение режима огня. Переговоры продолжались шесть часов вместо запланированных четырех.

Так что с руководителями думских фракций Владимир Путин встретился уже 6 марта. Президент извинился перед собравшимися, что встреча проходит позже запланированного времени. На что глава КПФР Геннадий Зюганов пошутил:

- Наоборот хорошо: пятого начали, шестого закончили.

- Я частенько так задерживаюсь, но на официальных - не так часто,- ответил президент.

Отложить или отменить встречу по поправкам в Конституцию было нельзя, как подчеркнул президент - тема очень важная. Владимир Путин считает, что изменения Конституции востребованы, поскольку изменилась ситуация в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU