2020-03-06T02:48:48+03:00
Политика

Путин рассказал, как часто задерживается допоздна в Кремле

После переговоров с турецким лидером, президент встретился с руководителями думских фракций
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Встреча по поправкам в Конституцию началась за полночь в КремлеВстреча по поправкам в Конституцию началась за полночь в КремлеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин начал встречу, посвященную поправкам в Конституцию, с руководителями думских фракций уже за полночь. Изменения в графике произошли в связи с затянувшимися переговорами по сирийскому вопросу - 5 марта глава государства встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итогом этих переговоров стал меморандум по Идлибу, предусматривающий прекращение режима огня. Переговоры продолжались шесть часов вместо запланированных четырех.

Так что с руководителями думских фракций Владимир Путин встретился уже 6 марта. Президент извинился перед собравшимися, что встреча проходит позже запланированного времени. На что глава КПФР Геннадий Зюганов пошутил:

- Наоборот хорошо: пятого начали, шестого закончили.

- Я частенько так задерживаюсь, но на официальных - не так часто,- ответил президент.

Отложить или отменить встречу по поправкам в Конституцию было нельзя, как подчеркнул президент - тема очень важная. Владимир Путин считает, что изменения Конституции востребованы, поскольку изменилась ситуация в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памфилова сравнила пакетное голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом
Путин рассказал, как часто задерживается допоздна в Кремле
На карантинном лайнере Grand Princess находятся четверо россиян: их проверят на коронавирус
Трехкратный чемпион мира по паралимпийскому плаванию Александр Макаров умер в возрасте 23 лет
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию востребованы
В правительстве утвердили структуру аппарата и численность
В московской квартире найдены тела 18-летней шахматистки и ее парня
В ВОЗ проверяют обстоятельства заражения коронавирусом собаки в Гонконге
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
В фитнес-клубе Москвы несколько человек отравились хлоркой
Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю
Асад рассказал об условиях восстановления дипотношений с Турцией
Жена британского журналиста показала, как купается в заполненной деньгами ванной
Эрдоган пригласил Путина в Турцию на 100-летие дипломатических отношений
За день евро подорожал на 2,5 рубля
Спецпроект Росводресурсов расскажет об особой роли рек в годы ВОВ
Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
Рада выразила недоверие генпрокурору Украины
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право ответить на действия Сирии
ПМЭФ в 2020 году не будут проводить из-за ситуации с коронавирусом нового типа
Путин: Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии
В Госдуме объяснили, как США маскирует отставание от России в разработке ядерного оружия
Переговоры Путина и Эрдогана завершились: достигнуты соглашения по Идлибу
В Сербии рассказали о попытках остановить строительство «Турецкого потока»