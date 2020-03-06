Эмилия Кларк рассказала, что брат стащил ради нее со съемочной площадки «Игры престолов»
Старший брат звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк, Беннетт, украл ради нее со съемочной площадки важную для сестры вещь. Беннетт работал оператором, на съемочную группу, также как на актеров, распространялся запрет - ничего забирать с площадки нельзя. Но мужчина пошел на риск ради сестры, чтобы вручить ей подарок на Рождество. Месяцы он скрывал, что приготовил такой необыный сюрприз, а когда отдал Эмилии, она расплакалась.
В качестве подарка он передал актрисе флаг дома Таргариенов.
- Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок за всю мою жизнь. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов,- приводит слова Эмилии Кларк издание Daily Mail.
Она призналась, что не смогла сдержать слез и начала спрашивать, где ее парик и пальто, в которых она появлялась в образе Дейенерис.
Автор книги, по которой был снят сериал, Джордж Мартин, пообещал поклонникам другой финал. Он заинтриговал будущих читателей фразой - "все знают, что все окончилось, но не знают как".
ИСТОЧНИК KP.RU