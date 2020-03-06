2020-03-06T03:49:16+03:00
Общество

Эмилия Кларк рассказала, что брат стащил ради нее со съемочной площадки «Игры престолов»

Съемочной группе было запрещено брать что-либо со съемок на память
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса не смогла сдержать слез, когда получила подарок от брата на РождествоАктриса не смогла сдержать слез, когда получила подарок от брата на РождествоФото: кадр из фильма.
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Старший брат звезды "Игры престолов" Эмилии Кларк, Беннетт, украл ради нее со съемочной площадки важную для сестры вещь. Беннетт работал оператором, на съемочную группу, также как на актеров, распространялся запрет - ничего забирать с площадки нельзя. Но мужчина пошел на риск ради сестры, чтобы вручить ей подарок на Рождество. Месяцы он скрывал, что приготовил такой необыный сюрприз, а когда отдал Эмилии, она расплакалась.

В качестве подарка он передал актрисе флаг дома Таргариенов.

- Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок за всю мою жизнь. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов,- приводит слова Эмилии Кларк издание Daily Mail.

Она призналась, что не смогла сдержать слез и начала спрашивать, где ее парик и пальто, в которых она появлялась в образе Дейенерис.

Автор книги, по которой был снят сериал, Джордж Мартин, пообещал поклонникам другой финал. Он заинтриговал будущих читателей фразой - "все знают, что все окончилось, но не знают как".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эмилия Кларк рассказала, что брат стащил ради нее со съемочной площадки «Игры престолов»
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