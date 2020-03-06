В России в зоне риска находятся 38 банков

6 Март 2020 2020-03-06T07:04:02+03:00

Банки в 2019 году показали большую стабильность, чем в 2018-м Фото: Дарья ПУТЕЙКО

При этом эксперты отмечают, что в целом индекс "здоровья банковского сектора" повысился

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Прошлый 2019 год оказался комфортным для банков - меньше учреждений лишали лицензий, меньше признавали себя банкротами. Все это сказалось на индексе "здоровья банковского сектора". Оценку состоянию сферы ежегодно дают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

В их отчете за 2019 год сказано, что индекс равен 90,5 процентам. Годом ранее, в 2018-м, тот же самый показатель равен был 89 процентам.

- Значение индекса на уровне 90,5% на 01.01.2020 г. означает, что до 38 кредитных организаций (9,5% расчетной базы индекса) в 2020 году находятся в зоне повышенного риска,- сказано в исследовании, которое приводит ТАСС.

Какой процент "здоровья" покажет состояние банков в 2020 году, не ясно, учитывая, что этот год запомнится одной из самых масштабных эпидемий - коронавирус повлиял на мировые рынки.

За сутки доллар вырос на 1,8 рубля. Евро подорожало на 2,5 рубля - максимум на последние 13 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU