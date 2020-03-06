На Украине «разгадали» планы России насчет Крыма в 2001 году благодаря «аналитическому складу ума»

6 Март 2020 2020-03-06T07:23:36+03:00

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На Украине обвинили Россию в планах присоединить Крым еще в 2001 году. Такими соображениями с журналистами "Украинского радио" поделился глава СНБО Алексей Данилов. Главным аргументом стал "аналитический склад ума" и внимательность Данилова, который в те годы начал замечать, как изменились отношения к России в Украине, в том числе в родной для главы ведомства Луганской области:

- У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они будут иметь желание забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности.

В том же интервью Данилов допустил, что крымский вопрос украинцы смогут решить военным путем. Ранее "освободить" Крым пообещал и президент Владимир Зеленский, тогда как сами крымчане, проголосовавшие на референдуме за присоединение к России, обратно уходить не торопятся. В 2020 году на Украине стали звучать заявления о готовности "перехватить Крым из ослабевших рук России", но каким образом полуостров "выскользнет", умолчали.

ИСТОЧНИК KP.RU