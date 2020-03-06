2020-03-06T07:47:59+03:00
В мире

Прокуратура Парагвая не стала обвинять Роналдиньо за фальшивый паспорт

Известный футболист предоставил важные сведения в рамках расследования дела об изготовлении поддельных документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роналдиньо покидает прокуратуруРоналдиньо покидает прокуратуруФото: REUTERS
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Прокуратура Парагвая решила не предъявлять обвинения в использовании фальшивого паспорта бывшему игроку сборной Бразилии по футболу Роналдиньо. Об этом сообщил прокурор Федерико Дельфино.

По словам судебного представителя, Роналдо де Ассис Морейра - он же Роналдиньо - и его старший брат Роберто, который также въехал в страну по поддельным документам, предоставили важные для расследования сведения и получили право на выход из-под стражи.

Дело по-прежнему находится на рассмотрении, но сам спортсмен спустя восемь часов допроса покинул здание прокуратуры, передает газета ABC Color. Дельфино добавил, что обвинения все же "были предъявлены нескольким лицам", но Роналдиньо и его брат в их число не входят. Однако им придется остаться на территории Парагвая до конца расследования.

Сайт kp.ru писал, что футболисту было запрещено покидать Бразилию из-за долгов на сумму около 2,3 млн евро. Он все же отправил за границу, но по фальшивому паспорту, который якобы предоставил бизнесмен Вильмондес Соуза Лира. Его, к слову, уже задержали в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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