Два человека погибли при выбросе метана в шахте "Воркутинская" в Коми

6 Март 2020 2020-03-06T08:25:04+03:00

Из шахты вывели более 40 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще двое работников предприятия до сих пор не выходят на связь

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Как минимум два человека погибли при выбросе метана на шахте "Воркутинская" в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Согласно данным ведомства, первое сообщение о скачке метана и загазировании шахты поступило в 04:35 утра пятницы, 6 марта. В момент инцидента в забое "Воркутинской" находились четыре человека.

"Из них двое не выходят на связь. На поверхность выведены 43 человека. Обнаружены тела двух погибших", - сообщает министерство.

На месте продолжают работать оперативные службы. К ликвидации последствий аварии привлечено 52 человека и 12 единиц техники.

Сайт kp.ru писал, что в феврале 2013 года на шахте "Воркутинская" погибли 19 человек, еще трое пострадали. На глубине порядка 850 метров взорвался метан. Материальный ущерб превысил 212 млн рублей, однако виновных в случившемся так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU